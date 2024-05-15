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Ученые обнаружили в «речи» кашалотов новые открытия

Ученые обнаружили в «речи» кашалотов новые открытия

Их вокализация также оказалась более разнообразной, чем считалось ранее.Ученым удалось проанализировать более 9000 звуковых сигналов кашалотов из семейства восточно-карибских с помощью искусственного интеллекта.

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