"Норникель" заплатит $18 млн за отказ от своей доли в никелевом СП в ЮАР

Компания "Норникель" заплатит 18 млн долларов за передачу 50% своих акций в никелевом руднике Нкомати в Южной Африке своему партнёру - компании African Rainbow Minerals (ARM), которая 24 ноября заявила о завершении многолетних попыток "Норникеля" выйти из проекта.