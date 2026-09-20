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ИА Регнум

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У москвички диагностировали редкий вид аллергии — аквагенную крапивницу

У москвички диагностировали редкий вид аллергии — аквагенную крапивницу

Редкий вид аллергии — аквагенную крапивницу — диагностировали у москвички Милены Ш. / Источник: Изображение сгенерировано ИИ © ИА РегнумКожа покрывается волдырями от любого контакта с водой, сообщила девушка в Instagram (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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