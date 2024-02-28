Движение в центре Москвы перекрыли из-за прощания с Лебедевым

Александр Казаков/POOL/ТАСС Движение транспорта по участку улицы Большая Дмитровка в центре Москвы временно перекрыли 28 февраля в связи с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщили в столичном Дептрансе.
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