Движение в центре Москвы перекрыли из-за прощания с Лебедевым

Александр Казаков/POOL/ТАСС Движение транспорта по участку улицы Большая Дмитровка в центре Москвы временно перекрыли 28 февраля в связи с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщили в столичном Дептрансе.