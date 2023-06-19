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Детские психологические травмы: что это, и как с этим бороться

Детские психологические травмы: что это, и как с этим бороться

Наши профессиональные эксперты помогут разобраться в этих сложных вопросах. фото: freepik.com Травмирующее событие — это пугающее, опасное или насильственное событие, которое представляет угрозу жизни или физической неприкосновенности ребёнка.

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