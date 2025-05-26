Гонконг: рекордные 76 млрд гонконгских долларов на новых акциях в 2025 году

В 2025 году Гонконг установил рекорд, разместив акции на сумму более 76 млрд гонконгских долларов. Министр финансов Пол Чань отметил семикратное увеличение объема по сравнению с 2024 годом, благодаря крупнейшему листингу CATL и размещению Jiangsu Hengrui Pharmaceutical.