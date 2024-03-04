За стаж более 30 лет предложили доплату до двух прожиточных минимумов

Группа депутатов от ЛДПР во главе с главой фракции Леонидом Слуцким подготовила законопроект, которым предлагается ввести доплату к пенсии в размере до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера за стаж работы свыше 30 лет.
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