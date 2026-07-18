Почему одни люди могут пить молоко, а другие нет: генетическая история человечества

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему ваш знакомый спокойно выпивает стакан молока на ночь, а у меня от одного глотка начинается настоящая революция в животе? Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности гастроэнтерологии, он уходит корнями в такую глубину веков, что захватывает дух.