stroimdom21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stroimdom21

33 подписчика

Почему одни люди могут пить молоко, а другие нет: генетическая история человечества

Почему одни люди могут пить молоко, а другие нет: генетическая история человечества

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему ваш знакомый спокойно выпивает стакан молока на ночь, а у меня от одного глотка начинается настоящая революция в животе? Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности гастроэнтерологии, он уходит корнями в такую глубину веков, что захватывает дух.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии