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ТАСС

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ВСУ от действий "Запада" потеряли за сутки 52 пункта управления БПЛА

ВСУ от действий "Запада" потеряли за сутки 52 пункта управления БПЛА

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий "Запада" за сутки составили 52 пункта управления беспилотной авиацией, а также 35 наземных робототехнических комплексов.

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