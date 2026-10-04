ВСУ от действий "Запада" потеряли за сутки 52 пункта управления БПЛА

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий "Запада" за сутки составили 52 пункта управления беспилотной авиацией, а также 35 наземных робототехнических комплексов.
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