Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Администрация действующего американского президента Джо Байдена планирует направить киевскому режиму последние 6 миллиардов долларов до инаугурации кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа, который победил на выборах главы государства.
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