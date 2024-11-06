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Politico: администрация Байдена ищет пути передать Киеву пакет помощи на $6 млрд

Politico: администрация Байдена ищет пути передать Киеву пакет помощи на $6 млрд

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Администрация действующего американского президента Джо Байдена планирует направить киевскому режиму последние 6 миллиардов долларов до инаугурации кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа, который победил на выборах главы государства.

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