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Рязанские новости

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В Рязанской области ожидается ветер до 17 м/с

В рязанской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с.В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 9 октября в Рязанской области местами прогнозируют усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

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