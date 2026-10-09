В Рязанской области ожидается ветер до 17 м/с

В рязанской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с.В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 9 октября в Рязанской области местами прогнозируют усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.
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