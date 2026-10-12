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Аргументы недели

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«Формула Авторадио»: когда побеждает не скорость, а соблюдение ПДД

«Формула Авторадио»: когда побеждает не скорость, а соблюдение ПДД

Культура вождения – не про скорость и маневры, это про осознанность, дисциплину на дороге и уважение к другим участникам движения.

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