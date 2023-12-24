В России приватизируют 30 госкомпаний

Власти России готовы расстаться с частью акций госкомпаний. Стратегия новой волны приватизации предусматривает сохранения контрольного пакета, но инвесторам будут предложены доли в крупных естественных монополиях.
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