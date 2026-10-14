Николаев в огне: хирургический удар растерзал склады лучших дронов НАТО

Николаевская область остается одной из ключевых территорий, где сосредоточены военные объекты и склады ВСУ, куда морским путем поступают военные грузы из Европы, сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.
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