Полицейские помогли многодетной семье из Псковской области подготовиться к новому учебному году

В преддверии начала нового учебного года и в рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции и представители общественности посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
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