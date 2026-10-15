Актерское мастерство — это гораздо больше, чем просто произносить реплики и передавать эмоции. Убедить зрителей, что перед ними действительно герой или злодей, а не просто тот, кто отрабатывает многомиллионный гонорар, гораздо сложнее.
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