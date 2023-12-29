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Эксперт дал рекомендации по хранению красной икры

Эксперт дал рекомендации по хранению красной икры

Готовый бутерброд с красной икрой надо съесть в течение двух часов, а открытую банку с продуктом необходимо употребить в ближайшие сутки, рассказала 29 декабря специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова.

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