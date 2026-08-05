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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино и Графстрем из ФИФА извинились за план продажи прав на ЧМ: «Обещаем, что эти ошибки больше не повторятся. Но наши действия соответствовали нормативно-правовой базе»

В ФИФА принесли извинения за планы продать часть прав на чемпионат мира. Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир.

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