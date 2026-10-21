Киевский апокалипсис: Без света, воды, канализации и мостов, но всё под вопли про «перемогу» Ночной удар по бандеровской Западенщине показал — страна недалеко ушла от каменного века и может в любой момент туда вернуться Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 20 октября демилитаризация бандеровщины шла полным ходом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ...И тут появилис...
- Украина и атомная...
- Мифы прошлого и в...
Бандеро-ГНИДА д.б. РАЗДАВЛЕНА!!
Все вопросы по поводу ударов по объектам на Украине к лидеру киевского режима. Именно он решил за 40 дней принудить руководство России, санкционировав удары по НПЗ, чтобы граждане устроили протесты.
Не вышло, а теперь методичные удары будут продолжаться, или нужно соглашаться на поставленные условия - вывод ВСУ из Донбасса и Запорожья для начала переговоров. Далее будут ещё более жёсткие условия.