Макс Ферстаппен быстрее всех в финальной тренировке Ф1 в Японии

Макс Ферстаппен быстрее всех в финальной тренировке Ф1 в ЯпонииGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен возглавил третью и заключительную часть свободных заездов Гран При Японии, а команда Red Bull Racing оформила дубль.