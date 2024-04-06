Макс Ферстаппен быстрее всех в финальной тренировке Ф1 в Японии

Макс Ферстаппен быстрее всех в финальной тренировке Ф1 в ЯпонииGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен возглавил третью и заключительную часть свободных заездов Гран При Японии, а команда Red Bull Racing оформила дубль.
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