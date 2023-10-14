ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ природный ПРАЗДНИК приходится на середину октября (14 октября). Коль РУСИЧ ты - ЖИВИ В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ!! Чти своих Богов,а не пришлых, и КОНЫ своих предков!! Слава Сварогу!!! Все наши праздники приурочены к природным явлениям.
ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ
Комментарии
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Владимир Плотников
Вообще-то, покров, действительно, дохристианский праздник, после которого начинались свадьбы. А Покров, от покрыть. Как бык покрывает корову. Начинаются зазимки.
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6 час.
Александр Лесков
Покров это снежный покров, а то, что Вы думаете, это из-за осенних свадеб, УСЁ немного искажено и даже наоборот придумали...
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4 час.
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