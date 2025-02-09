Россиянам рассказали, каких видов мошенничества стоит опасаться в преддверии 14 февраля

Управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило, к каким схемам киберпреступники чаще прибегают в преддверии Дня святого Валентина 14 февраля .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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