Гарантия для обуви

Верховный суд сделал важные разъяснения для потребителей. Касаются они обуви. Высокая инстанция ответила на самый главный вопрос покупателей: в течение какого времени некачественный товар можно вернуть назад в магазин?Принципиальные правовые позиции прозвучали в ходе рассмотрения конкретного дела.