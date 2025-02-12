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Настроение ТВ

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Гарантия для обуви

Гарантия для обуви

Верховный суд сделал важные разъяснения для потребителей. Касаются они обуви. Высокая инстанция ответила на самый главный вопрос покупателей: в течение какого времени некачественный товар можно вернуть назад в магазин?Принципиальные правовые позиции прозвучали в ходе рассмотрения конкретного дела.

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