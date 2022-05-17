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Продажи Tesla в России взлетели на 90%

Продажи Tesla в России взлетели на 90%

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), в России взлетели продажи Tesla и немного снизились продажи электромобилей, однако снижение продаж было незначительным на фоне рухнувшего автомобильного рынка в целом.

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