Закон и Порядок

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Помощь России и нефть за юани: Китай и Саудовская Аравия «отворачиваются» от США

Помощь России и нефть за юани: Китай и Саудовская Аравия «отворачиваются» от США

В понедельник 14 марта в Риме состоялась встреча советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро КНР Яна Цзечи.

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