Деньги от продажи квартиры Зеленского пойдут на помощь участникам СВО

Средства от продажи национализированной квартиры Владимира Зеленского в поселке городского типа Ливадия, который расположен в городском округе Ялта, пойдут на военные нужды и помощь участникам спецоперации.
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