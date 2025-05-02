Макс Ферстаппен: Я хотел бы оказаться выше четвертого места, но.Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен объяснил, почему считает нормальным четвертую позицию по итогам спринт-квалификации в Майами.