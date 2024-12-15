«ЦБ пошел против русских. Сначала убрали кресты на купюрах, а потом Ярослава Мудрого»: «Царьград»

8 декабря в интервью «Известиям» замглавы ЦБ Сергей Белов сделал весьма неоднозначное заявление. Центральный банк, обещав обновить дизайн банкноты номиналом 1000 рублей, на самом деле, по сути, обманул общество и пересмотрел свои намерения.