«ЦБ пошел против русских. Сначала убрали кресты на купюрах, а потом Ярослава Мудрого»: «Царьград»

8 декабря в интервью «Известиям» замглавы ЦБ Сергей Белов сделал весьма неоднозначное заявление. Центральный банк, обещав обновить дизайн банкноты номиналом 1000 рублей, на самом деле, по сути, обманул общество и пересмотрел свои намерения.
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