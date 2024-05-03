В Epic Games Store стартовала раздача Orcs Must Die! 3 и Cat Quest 2 Как и каждый четверг, магази...

В Epic Games Store стартовала раздача Orcs Must Die! 3 и Cat Quest 2Как и каждый четверг, магазин Epic Games Store предоставил бесплатные игры для ПК этой недели, доступные со 2 до 9 мая 2024 года, и, как было объявлено ранее, это Orcs Must Die! 3 и Cat… источник.