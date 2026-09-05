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The Eurasia Daily news agency

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How Ukraine: Georgia abstained from voting on the "decolonization" of the world map

How Ukraine: Georgia abstained from voting on the "decolonization" of the world map

Georgia was among the six countries that abstained from voting at the UN General Assembly for the resolution "Correct the Map" (Correct the Map) — an initiative that its authors consider as part of the fight against the colonial legacy in cartography, the portal "News Georgia" reports.

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