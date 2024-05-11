В продаже появился редчайший гоночный Corvette

Редчайший экземпляр , построенный в 2002 году, выставлен на продажу. Эта машина, с шасси номер 7 из 11 выпущенных с 1999 по 2004 годы, является не просто спорткаром, а настоящим произведением гоночного искусства, воплощающим в себе историю и дух легендарных побед.