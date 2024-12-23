Кателевский: «Смотрели команды НХЛ, Гатиятулин доносил, какой хоккей хочет в «Ак Барсе»

Дмитрий Кателевский за несколько лет в клубе стал ключевым нападающим четвертого звена. В интервью «ТИ-Спорту» хоккеист рассказал о нехватке в команде Артема Лукоянова, своих впечатлениях от работы с новым главным тренером Анваром Гатиятулиным, а также чем тот отличается от Зинэтулы Билялетдинова.