Кателевский: «Смотрели команды НХЛ, Гатиятулин доносил, какой хоккей хочет в «Ак Барсе»

Дмитрий Кателевский за несколько лет в клубе стал ключевым нападающим четвертого звена. В интервью «ТИ-Спорту» хоккеист рассказал о нехватке в команде Артема Лукоянова, своих впечатлениях от работы с новым главным тренером Анваром Гатиятулиным, а также чем тот отличается от Зинэтулы Билялетдинова.
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