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В России ответили на удары ВСУ по бензовозам с военными

В России ответили на удары ВСУ по бензовозам с военными

Удары ВСУ по бензовозам у Запорожской АЭС чреваты ядерными инцидентами, Россия ответит на эти атаки, заявил «Абзацу» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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