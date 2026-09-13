В России ответили на удары ВСУ по бензовозам с военными

Удары ВСУ по бензовозам у Запорожской АЭС чреваты ядерными инцидентами, Россия ответит на эти атаки, заявил «Абзацу» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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