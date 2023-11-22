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Официально определился претендент на пояс Алимханулы

Промоутерская компания Wasserman Boxing официально анонсировала бой-элиминатор в среднем весе между немцем Денисом Радованом (17-0-1, 8 КО) и новозеландским боксером Андреем Михайловичем (20-0, 12 КО).

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