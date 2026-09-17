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Зеленский выбрал нового руководителя Генпрокуратуры

Зеленский выбрал нового руководителя Генпрокуратуры

Владимир Зеленский подписал указ, которым временно возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского .

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