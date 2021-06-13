О слишком мягком отношении к антипрививочникам

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО слишком мягком отношении к антипрививочникамЕсли отбросить конспирологические теории, приходится признать, что Россия в очередной раз проворонила опасность.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ЛановойУ нас ВСЕ пойдут прививаться только за квартиру, автомобиль и пожизненную пенсию с 18 лет в размере тысяч 70-100. А без этого, назло Родине, склеют ласты и немым укором будут смотреть с надгробных плит. Вот это настоящая либеральная демократия. Может проще будет организовать Ковид бараки или лагеря с колючей проволокой и свозить заболевших туда без лечения, с целью обеспечения им возможности проведения КОВИДпротестов???!!!Комментировать
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