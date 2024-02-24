Буданов: Украина использует разведданные партнеров для усиления обороны

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Telegraph заявил, что Украина активно использует разведданные партнеров, например, информацию о пусках ракет с рубежей.
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