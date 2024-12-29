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Суд запретил жительнице Курска общаться по телефону после попытки поджога МФЦ

Суд запретил жительнице Курска общаться по телефону после попытки поджога МФЦ

Ленинский районный суд Курска избрал 70-летней жительнице города Тамаре Ивановой, обвиняемой в попытке поджога одного из местных многофункциональных центров (МФЦ), меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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