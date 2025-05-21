Украина пыталась сорвать День Победы: Путин рассказал Трампу о предотвращённых терактах в центре Москвы Ирина ВальковаВ канун одного из главных праздников России — Дня Победы — стало известно о предотвращении масштабной террористической атаки, организованной со стороны Украины.