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Царьград

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СвЖД заменила 2,3 тыс. светильников на 11 станциях Урала

СвЖД заменила 2,3 тыс. светильников на 11 станциях Урала

За лето на 11 станциях Свердловской железной дороги заменили 2,3 тыс. устаревших осветительных приборов на светодиодные, что затронуло объекты в Свердловской, Тюменской областях и Пермском крае.

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