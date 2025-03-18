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Царьград

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Детям разрешат работать больше. Но только с 14 лет

Детям разрешат работать больше. Но только с 14 лет

Ребят старше 14 в скором времени разрешат привлекать к работе в выходные и нерабочие дни на каникулах.

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