Гинеколог Сметник: климакс у женщин повышает риск ряда болезней, поздняя менопауза – риск рака

Врач-гинеколог Антонина Сметник рассказала, какую угрозу для женского здоровья представляет климакс. Гинеколог Сметник сообщила в разговоре с врачом и телеведущей Еленой Малышевой, что климакс является периодом в жизни взрослых женщин, во время которого их организм претерпевает изменения, вызываемые значительным уменьшением количества половых гормонов (в основном, эстрогенов).