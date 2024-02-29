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Гинеколог Сметник: климакс у женщин повышает риск ряда болезней, поздняя менопауза – риск рака

Гинеколог Сметник: климакс у женщин повышает риск ряда болезней, поздняя менопауза – риск рака

Врач-гинеколог Антонина Сметник рассказала, какую угрозу для женского здоровья представляет климакс. Гинеколог Сметник сообщила в разговоре с врачом и телеведущей Еленой Малышевой, что климакс является периодом в жизни взрослых женщин, во время которого их организм претерпевает изменения, вызываемые значительным уменьшением количества половых гормонов (в основном, эстрогенов).

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