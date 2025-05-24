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Злоумышленник, вооружившись ПМ с глушителем и держа бутылку пива, стрелял по людям в Россоши

Злоумышленник, вооружившись ПМ с глушителем и держа бутылку пива, стрелял по людям в Россоши

23 мая около 17:00 в городе Россошь (Воронежская область) у входа в магазин, рядом с местным железнодорожным вокзалом, мужчина в черной одежде достал пистолет и открыл стрельбу по находящимся по близости людям.

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