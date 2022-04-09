Гэри Трент исполнил победный бросок в матче с «Рокетс». «Рэпторс» отыгрались с «-24»

Гэри Трент исполнил победный бросок в матче с «Рокетс». «Рэпторс» отыгрались с «-24»

Защитник «Торонто» Гэри Трент стал автором победного броска в матче с «Хьюстоном» (117:115). Трент забросил в проходе за 4,9 секунды до финальной сирены при счете 115:115.

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