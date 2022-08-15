Сериал «Любовь. Смерть. Роботы» продлили на четвертый сезон

Netflix подтвердил разработку продолжения проекта. «Любовь. Смерть. Роботы», реж. Габриэле Пенначиоле, Дженнифер Ю Нельсон, Дэвид Финчер Кадр из сериалаВ социальных сетях стриминг-платформы Netflix появился анонс четвертого сезон антологии «Любовь.
Netflix подтвердил разработку продолжения проекта. «Любовь. Смерть. Роботы», реж. Габриэле Пенначиоле, Дженнифер Ю Нельсон, Дэвид Финчер Кадр из сериалаВ социальных сетях стриминг-платформы Netflix появился анонс четвертого сезон антологии «Любовь.
Свежие комментарии