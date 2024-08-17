Сальдо: ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах

Глава Херсонщины Владимир Сальдо проинформировал о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима более не пытаются организовать высадку в населённых пунктах Крынки и Днепряны в левобережной части региона.
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