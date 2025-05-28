Депутат Миронов предложил создать морские частные военные компании

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать морские частные военные компании (ЧВК), которые будут обеспечивать безопасность российского судоходства в нейтральных водах.
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