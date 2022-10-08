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Водитель на "Тойоте" сбил мальчиков 10 и 11 лет на пешеходном переходе в Новосибирске

Водитель на "Тойоте" сбил мальчиков 10 и 11 лет на пешеходном переходе в Новосибирске

Очередной наезд на пешеходов был зафиксирован в Новосибирске в 20:20, 7 октября. 28-летний водитель, находившийся за рулём автомобиля Toyota Caldina совершил поворот направо, проигнорировав красный сигнал светофора и переходивших дорогу детей.

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