Водитель на "Тойоте" сбил мальчиков 10 и 11 лет на пешеходном переходе в Новосибирске

Очередной наезд на пешеходов был зафиксирован в Новосибирске в 20:20, 7 октября. 28-летний водитель, находившийся за рулём автомобиля Toyota Caldina совершил поворот направо, проигнорировав красный сигнал светофора и переходивших дорогу детей.