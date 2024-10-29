Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество, который разыскивался по каналам Интерпола

«Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске.