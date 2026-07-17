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Названы новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Старший лейтенант Сергей Юрьев с подчинёнными, несмотря на артобстрелы и угрозу воздушных атак ВСУ, протянул оптоволоконную линию связи и наладил устойчивое взаимодействие между наступающими мотострелковыми подразделениями.

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